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Пересечение линии разграничения на Донбассе будет ограничено до следующего лета – ООН

27.11.2020, 20:07
Пересечение линии разграничения на Донбассе будет ограничено до следующего лета – ООН - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Работа контрольно-пропускных пунктов на Донбассе, вероятно, будет ограничена примерно до середины лета 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в Плане гуманитарного реагирования ООН.

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"Вероятно, работа контрольных пунктов на линии разграничения будет оставаться существенно ограниченной минимум до середины лета 2021 года", – говорится в плане.

Коронавирус будет основным фактором влияния на пропуск людей. За зимний период ситуация может ухудшится, считают в ООН.

Однако в организации рассчитывают, что открытие КПВВ "Счастье" и "Золотое" в Луганской области облегчит ситуацию.

  • С 10 ноября Украина открыла два новых пунктов пропуска на Луганской области в Счастье и Золотом.
  • Вместе с тем, Россия со своей стороны заблокировала работу пунктов пропуска. 
Вадим Ребрина
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Донбасс кпвв коронавирус

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