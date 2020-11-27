Пересечение линии разграничения на Донбассе будет ограничено до следующего лета – ООН

Работа контрольно-пропускных пунктов на Донбассе, вероятно, будет ограничена примерно до середины лета 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в Плане гуманитарного реагирования ООН.

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"Вероятно, работа контрольных пунктов на линии разграничения будет оставаться существенно ограниченной минимум до середины лета 2021 года", – говорится в плане.

Коронавирус будет основным фактором влияния на пропуск людей. За зимний период ситуация может ухудшится, считают в ООН.

Однако в организации рассчитывают, что открытие КПВВ "Счастье" и "Золотое" в Луганской области облегчит ситуацию.

С 10 ноября Украина открыла два новых пунктов пропуска на Луганской области в Счастье и Золотом.

Вместе с тем, Россия со своей стороны заблокировала работу пунктов пропуска.

Вадим Ребрина

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