Пересечение линии разграничения на Донбассе будет ограничено до следующего лета – ООН
27.11.2020, 20:07
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
Работа контрольно-пропускных пунктов на Донбассе, вероятно, будет ограничена примерно до середины лета 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в Плане гуманитарного реагирования ООН.
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"Вероятно, работа контрольных пунктов на линии разграничения будет оставаться существенно ограниченной минимум до середины лета 2021 года", – говорится в плане.
Коронавирус будет основным фактором влияния на пропуск людей. За зимний период ситуация может ухудшится, считают в ООН.
Однако в организации рассчитывают, что открытие КПВВ "Счастье" и "Золотое" в Луганской области облегчит ситуацию.
- С 10 ноября Украина открыла два новых пунктов пропуска на Луганской области в Счастье и Золотом.
- Вместе с тем, Россия со своей стороны заблокировала работу пунктов пропуска.
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