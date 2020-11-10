"Россия показала отношение к договоренностям". Резников отреагировал на блокировку КПВВ

Вице-премьер Алексей Резников подчеркнул, что люди ждали открытие новых пунктов пропуска в Счастье и Золотом, и "оно должно быть синхронным"

Блокировка подконтрольными РФ оккупационными администрациями пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе еще раз показало отношение Кремля к людям и достигнутым в рамках нормандского формата и ТКГ договоренностям. Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает пресс-служба ведомства.

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По словам людей, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию в направлении Счастье, боевики их не пропустили объясняя тем, что КПВВ не готово и что "не было команды".

"Мы видим, что достигнутые договоренности были нарушены. Со стороны подконтрольной территории сегодня было открыто не только КПВВ, но и сервисный центр в Счастье, где отделение Ощадбанка готово к выплате пенсий и социальных выплат. Люди ждали этого открытия, и оно должно быть синхронным, но РФ вновь продемонстрировала свое отношение и к гражданам, и договоренностям нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы", – подчеркнул Резников.

С 10 ноября Украина открыла два новых пунктов пропуска на Луганской области в Счастье и Золотом.

5 ноября Резников разъяснил, какие указы президента России Владимира Путина необходимо отменить в ОРДЛО.

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Арина Толина

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