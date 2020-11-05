План мира на Донбассе. Резников разъяснил, какие указы Путина должна отменить Россия

Вице-премьер Алексей Резников считает, что РФ должна отменить указ о выдаче украинцам в ОРДЛО российских паспортов

Для урегулирования конфликта на Донбассе Россия должна отменить целый ряд указов президента Владимира Путина, среди них те, которые касаются выдачи украинцам на территории ОРДЛО российских паспортов. Об этом в интервью РБК-Украина заявил переговорщик в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников.

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"Мы считаем, что одним из обязательств Российской Федерации должна стать отмена целого перечня указов президента РФ, которые регулируют упрощенный порядок получения российских паспортов для украинских граждан на оккупированных территориях Донбасса, признания номерных знаков автомобилей несуществующих квазиобразований и так далее", – подчеркнул Резников.

Вице-премьер уточнил, что в "Плане совместных действий" Украина предлагает создать в ТКГ пятую рабочую группу – по вопросам возвращения границы под контроль Украины.

"Там должны быть представлены с украинской и российской сторон пограничники, таможенники, фискалы, все те, кто занимаются пограничным функционалом", – добавил он.

Ранее Резников заявлял, что в ОРДЛО сейчас проживает 3,5 млн украинцев, из них только 200 000 получили российское гражданство.

СПРАВКА. ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) – территория Донецкой и Луганской областей, ныне подконтрольная гибридным российским войскам. Захвачена Россией в результате войны на востоке Украины. 17 марта 2015-го Рада признала ОРДЛО временно оккупированной территорией.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что подготовленный Украиной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там 31 марта местных выборов.

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Арина Толина

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