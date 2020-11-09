Россия отказывается открывать пункты пропуска на Донбассе – делегация Украины в ТКГ

Кремль не способен гарантировать выполнение договоренностей, которые подписал Путин, заявили в украинской делегации в ТКГ

Россия не планирует возобновлять работу пунктов пропуска на Донбассе 10 ноября вместе с Украиной. Об этом сообщается на странице украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там сообщили, что Украина подготовила к открытию 10 ноября не только КПВВ, но и сервисные центры, в которых все граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения смогут получить административные и социальные услуги, юридическую, медицинскую помощь, там предусмотрены отделение банка, комнаты матери и ребенка.

"Складывается впечатление, что Кремль не способен гарантировать выполнение договоренностей, которые подписал президент РФ В.Путин", – сказано в сообщении.

Пропагандистские СМИ пишут, что боевики отказались открывать два новых КПВВ в городах Луганской области Счастье и Золотое.

Сегодня в штабе операции объединенных сил сообщили, что с 10 ноября возобновят работу все пункты пропуска на Донбассе.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.