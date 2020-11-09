На Донбассе возобновляют работы пункты пропуска: правила пересечения линии разграничения

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 08:00 до 18:00

В районе проведения операции объединенных сил с 10 ноября возобновят работу все пункты пропуска. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

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"Начиная с 08:00 10 ноября, в соответствии с решением командующего объединенных сил, во всех КПВВ возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения", – отметили в штабе.

Речь идет о пунктах пропуска в Донецкой области – Гнутово, Новотроицкое, Марьинка, Майорск, в Луганской – Станица Луганская и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда Счастье и Золотое .

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 08:00 до 18:00.

В штабе ООС уточнили, что при въезде на подконтрольную Украине территорию будет проводиться температурный скрининг граждан.

"Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки", – подчеркнули в штабе ООС.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на обязательную самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома" или обсервации.

13 октября сообщалось, что работа контрольного пункта въезда-выезда Станица Луганская будет временно остановлена с 15 по 31 октября.

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Арина Толина

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