UA

На Донбассе возобновляют работы пункты пропуска: правила пересечения линии разграничения

09.11.2020, 11:38
На Донбассе возобновляют работы пункты пропуска: правила пересечения линии разграничения - Фото
Станица Луганская (фото - Facebook штаб ООС)

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 08:00 до 18:00

В районе проведения операции объединенных сил с 10 ноября возобновят работу все пункты пропуска. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Начиная с 08:00 10 ноября, в соответствии с решением командующего объединенных сил, во всех КПВВ возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения", – отметили в штабе.

Речь идет о пунктах пропуска в Донецкой области – Гнутово, Новотроицкое, Марьинка, Майорск, в Луганской –  Станица Луганская и вновь созданные контрольные пункты въезда-выезда Счастье и Золотое .

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 08:00 до 18:00.

В штабе ООС уточнили, что при въезде на подконтрольную Украине территорию будет проводиться температурный скрининг граждан.

"Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки", – подчеркнули в штабе ООС.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на обязательную самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома" или обсервации.

  • 13 октября сообщалось, что работа контрольного пункта въезда-выезда Станица Луганская будет временно остановлена с 15 по 31 октября.

Читайте также: Закрытый пункт пропуска и COVID-19: что происходит в Станице Луганской – фото

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Золотое Майорск счастье станица луганская новотроицкое коронавирус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Пропала собака. Кто в ответе за массовую гибель собак и котов в Украине

ИсторииПропала собака. Кто в ответе за массовую гибель собак и котов в Украине
 