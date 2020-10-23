Закрытый пункт пропуска и COVID-19: что происходит в Станице Луганской – фото

На временно оккупированную территорию сейчас пропускают только по разрешению командующего операции объединенных сил в связи со вспышкой коронавируса

Несмотря на закрытие пункта пропуска Станица Луганская, с 15 октября по 23 октября через линию пропустили 35 человек на временно оккупированную территорию по разрешению командующего операции объединенных сил. Об этом сегодня в комментарии LIGA.net сообщил пресс-офицер Госпограснлужбы в составе ООС Игорь Лизогуб.

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По его словам, ежедневно в сервисной зоне пункта пропуска Станица Луганская находятся 15-20 человек.

"Мы со своей стороны проводим с ними разъяснительную работу, что им необходимо обратиться к командующему ООС через call-центр и заявить о своей необходимости пересечь линию разграничения по имеющимся социально-гуманитарным причинам", – отметил Лизогуб.

Он уточнил, с 15 октября по 23 октября 2020 года из ОРЛО на подконтрольную Украине территорию прошли 14 человек.

Глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин разъяснил LIGA.net ситуацию.

"Движение через КПВВ закрыли, в том числе по обращениям районной власти. Потому что, у нас каждый день заходили 1000 человек, из которых у трех-пяти выявляли COVID-19 через сутки как минимум", – отметил Золкин, уточнив, что за это время значительно увеличивалось количество контактных лиц.

По его словам, подавляющее большинство тех людей, которые получили положительный результат на COVID-19, не смогли дальше оставаться у местных жителей на ночлег.

"Их нужно было размещать в медучреждениях. По Станице и Валуйскому пошли угрожающие цифры. Потому, что это –десятки людей зараженных, которые были контактными с теми, кто зашел из Луганска, у нас источник занесения COVID -19 – это Луганск", – подчеркнул Золкин.

Он также подтвердил информацию Госпогранслужбы, что ежедневно пропускают несколько человек в ОРЛО по отдельному решению командующего ООС, это касается тех, кто едет на лечение или похороны родственников.

"Есть другая категория людей, которая приехала в Станицу, и говорят: Вы нас пропустите, не пропустите – дайте нам гостиницу, номер. В этих условиях – это не совсем корректное поведение. Поэтому в рамках действующего законодательства в Станично-Луганская РГА обеспечивает пункт обогрева, где можно погреться и попить чай",- уточнил Золкин.

На "горячей" линии ООС сообщили сегодня LIGA.net, что всех, кто предоставляет необходимые документы, пропускают на похороны близких родственников на временно оккупированную территорию.

"Мы пропускаем, наша Госпогранслужба, но если у человека, который идет на похороны нет луганской прописки, то ее боевики не пропустят. Также пропускали людей пожилого возраста, 78-80 лет, с признаками инвалидности, на колясках", – уточнили на "горячей" линии.

Местные жители рассказали LIGA.net, что некоторые луганчане недовольны сложившейся ситуацией, поскольку не пропускают на временно оккупированную территорию уже четвертые сутки.

"Им предлагают ночлег, в среднем 100 грн в сутки", – добавил станичанин Алексей.

13 октября сообщалось, что работа контрольного пункта въезда-выезда Станица Луганская будет временно остановлена с 15 по 31 октября.

Арина Толина

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