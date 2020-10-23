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Закрытый пункт пропуска и COVID-19: что происходит в Станице Луганской – фото

23.10.2020, 11:52
Закрытый пункт пропуска и COVID-19: что происходит в Станице Луганской – фото - Фото
Станица Луганская (Фото: пресс-служба ГПСУ)

На временно оккупированную территорию сейчас пропускают только по разрешению командующего операции объединенных сил в связи со вспышкой коронавируса

Несмотря на закрытие пункта пропуска Станица Луганская, с 15 октября по 23 октября через линию пропустили 35 человек на временно оккупированную территорию по разрешению командующего операции объединенных сил. Об этом сегодня в комментарии LIGA.net сообщил пресс-офицер Госпограснлужбы в составе ООС Игорь Лизогуб.

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По его словам, ежедневно в сервисной зоне пункта пропуска Станица Луганская находятся 15-20 человек.

Станица Луганская 23 октября

"Мы со своей стороны проводим с ними разъяснительную работу, что им необходимо обратиться к командующему ООС через call-центр и заявить о своей необходимости  пересечь линию разграничения по имеющимся социально-гуманитарным причинам", – отметил Лизогуб.

Сервисная зона пункта пропуска Станица Луганская

Он уточнил, с 15 октября по 23 октября 2020 года из ОРЛО на подконтрольную Украине территорию прошли 14 человек.

Глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин разъяснил LIGA.net ситуацию.

"Движение через КПВВ закрыли, в том числе по обращениям районной власти. Потому что, у нас каждый день заходили 1000 человек, из которых у трех-пяти выявляли COVID-19 через сутки как минимум", – отметил Золкин, уточнив, что за это время значительно увеличивалось количество контактных лиц.

Ситуация на пункте пропуска Станица Луганская 23 октября

По его словам, подавляющее большинство тех людей, которые получили положительный результат на COVID-19, не смогли дальше оставаться у местных жителей на ночлег.

"Их нужно было размещать в медучреждениях. По Станице и Валуйскому пошли угрожающие цифры. Потому, что это –десятки людей зараженных, которые были контактными с теми, кто зашел из Луганска, у нас источник занесения COVID -19 – это Луганск", – подчеркнул Золкин.

Он также подтвердил информацию Госпогранслужбы, что ежедневно пропускают несколько человек в ОРЛО по отдельному решению командующего ООС, это касается тех, кто едет на лечение или похороны родственников.

"Есть другая категория людей, которая приехала в Станицу, и говорят: Вы нас пропустите, не пропустите – дайте нам гостиницу, номер. В этих условиях – это не совсем корректное поведение. Поэтому в рамках действующего законодательства в Станично-Луганская РГА обеспечивает пункт обогрева, где можно погреться и попить чай",- уточнил Золкин.

На "горячей" линии ООС сообщили сегодня LIGA.net, что всех, кто предоставляет необходимые документы, пропускают на похороны близких родственников на временно оккупированную территорию.

"Мы пропускаем, наша Госпогранслужба, но если у человека, который идет на похороны нет луганской прописки, то ее боевики не пропустят. Также пропускали людей пожилого возраста, 78-80 лет, с признаками инвалидности, на колясках", – уточнили на "горячей" линии.

Местные жители рассказали LIGA.net, что некоторые луганчане недовольны сложившейся ситуацией, поскольку не пропускают на временно оккупированную территорию уже четвертые сутки. 

"Им предлагают ночлег, в среднем 100 грн в сутки", – добавил станичанин Алексей. 

  • 13 октября сообщалось, что работа контрольного пункта въезда-выезда Станица Луганская будет временно остановлена с 15 по 31 октября.
Арина Толина
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