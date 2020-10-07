В ООН назвали количество заболевших и умерших от COVID-19: какова ситуация в оккупации

Медики в оккупации говорят, что больницы не справляются с потоком больных, а "реальное количество зараженных замалчивается"

По данным ООН, на территории временно оккупированного Донбасса заразились COVID-19 4888 человек с начала эпидемии. Об этом говорится в сообщении Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

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"В неподконтрольных правительству районах зарегистрировано 4888 подтвержденных случаев заболевания, в том числе 265 случаев смерти", – отмечается в сообщении.

Сейчас ежедневно госпитализируются более 700 пациентов, а продолжительность лечения увеличивается, возможности реагирования достигают своего предела с наступлением зимы.

Один из врачей сообщил, что больницы Луганска не справляются с потоком больных, а "реальное количество зараженных замалчивается".

"Сейчас – очень много случаев пневмоний, большинству просто вынуждены отказывать в госпитализации. Сколько всего заболевших – никто точно не знает, все скрывают", – отметил он.

Луганчанка Марина уточнила, что ситуация с лекарствами только ухудшается.

"Невозможно купить обычные антибиотики. Не дай Бог заболеть, при такой ситуации никто тут не вылечит, последние дни будут. Врачи так и говорят – нет мест", – убеждена она.

По словам собеседников LIGA.net, школьников временно оккупированного Луганска отправили уже каникулы на две недели, с 5 по 17 октября, в связи с ростом количества заболеваний коронавирусом.

29 сентября сообщалось, что в Луганске закрыли на карантин 12-ю поликлинику, заболела COVID-19 лаборант клинической лаборатории.

Арина Толина

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