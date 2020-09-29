"Ситуация критическая". В Луганске из-за вспышки COVID-19 закрывают поликлиники

Медики в оккупации жалуются, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом "критическая и неуправляемая", многие больницы переполнены

Во временно оккупированном Луганске закрыли на карантин 12-ю поликлинику, заболела COVID-19 лаборант клинической лаборатории. Об этом сообщил cегодня LIGA.net врач одной из больниц Александр, имя которого изменено в целях безопасности.

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По его словам, один человек умер, всего выявили 22 контактных лица, они находятся на обсервации в 3-й больнице.

"Ситуация критическая и неуправляемая. Единичные случаи выявления COVID-19 (14-16 в сутки, – ред.) объясняются тем, что здесь массово никого не тестируют, даже медработников очаге. Эпидемия пневмоний, часть больниц уже переполнены, поэтому многим отказывают в госпитализации и отправляют на дом лечиться", – добавил медик.

Медсестра одной из больниц Марина рассказала, что медики вынуждены за свои деньги покупать одноразовые халаты, маски и перчатки.

"Респиратор я купила за свои деньги, перчатки, шапочку тоже. Не выдают ничего. Из аптек уже пропали антибиотики, например, "Сумамед", – уточнила она.

Ранее на карантин закрывали 11-поликликлинику, поскольку также зафиксировали вспышку коронавируса.

Другой собеседник добавил, что подтверждены случаи заражения коронавирусом в нескольких школах города среди учителей, поэтому десять школ с 29 сентября по 10 октября перевели на дистанционное обучение.

По информации LIGA.net, в общественном транспорте масочный режим вообще не соблюдается, а людей в масках можно увидеть только в магазинах и медучреждениях.

Луганске умер главный врач горбольницы №4 Алексей Навроцкий, который заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. 19 мая сообщалось , что взаболел

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Арина Толина

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