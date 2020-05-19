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Коронавирус. В Луганске умер главврач 4-й горбольницы, где развернули госпиталь

Коронавирус. В Луганске умер главврач 4-й горбольницы, где развернули госпиталь - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
19.05.2020, 10:54

По данным медиков в оккупации, 48-летний Алексей Навроцкий умер в реанимации

Во временно оккупированном Луганске умер главный врач горбольницы №4 Алексей Навроцкий, который заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили LIGA.net источники на правах анонимности.

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Навроцкий был несколько дней на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации.

"Двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. Ему было 48 лет", - уточнил медик, близкий с ситуацией.

Ранее в 4-й горбольнице развернули коронавирусный госпиталь.  "Сейчас официально подтверждают 317 случаев коронавируса", - сообщил собеседник.

  • 22 апреля в Луганске закрыли все стационары в больницах, а также кладбища.
  • 30 апреля с 23:00 Луганск закрыли на карантин.
  • 4 мая сообщалось, что в Луганске коронавирусом заболел главный врач 4-й горбольницы, куда госпитализировали больных COVID-19.

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Арина Толина
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Луганск коронавирус главврач 4-й больницы Алексей Навроцкий
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