Коронавирус. В Луганске умер главврач 4-й горбольницы, где развернули госпиталь

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

Во временно оккупированном Луганске умер главный врач горбольницы №4 Алексей Навроцкий, который заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили LIGA.net источники на правах анонимности.

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Навроцкий был несколько дней на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации.

"Двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. Ему было 48 лет", - уточнил медик, близкий с ситуацией.

Ранее в 4-й горбольнице развернули коронавирусный госпиталь. "Сейчас официально подтверждают 317 случаев коронавируса", - сообщил собеседник.

Луганске закрыли все стационары в больницах, а также кладбища. 22 апреля в

30 апреля с 23:00 Луганск закрыли на карантин.

4 мая сообщалось , что в Луганске коронавирусом заболел главный врач 4-й горбольницы, куда госпитализировали больных COVID-19.

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