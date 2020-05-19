Коронавирус. В Луганске умер главврач 4-й горбольницы, где развернули госпиталь

Во временно оккупированном Луганске умер главный врач горбольницы №4 Алексей Навроцкий, который заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили LIGA.net источники на правах анонимности.
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Навроцкий был несколько дней на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации.
"Двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. Ему было 48 лет", - уточнил медик, близкий с ситуацией.
Ранее в 4-й горбольнице развернули коронавирусный госпиталь. "Сейчас официально подтверждают 317 случаев коронавируса", - сообщил собеседник.
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