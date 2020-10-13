КПВВ Станица Луганская прекратит работу: на оккупированных территориях вспышка COVID-19

С 15 по 30 октября пересечь линию разграничения можно будет только по важным социо-гуманитарным причинам

Работа контрольного пункта въезда-выезда Станица Луганская будет временно остановлена с 15 по 31 октября, сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Пропуск граждан через линию разграничения будет прекращен из-за быстрого распространения коронавируса на временно оккупированной территории Луганской области.

По информации штаба ООС, оккупантам не хватает медицинского персонала и средств для борьбы с COVID-19, они не способны стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.

Решение о пропуске граждан может быть принято в виде исключения, в случае документально подтвержденных жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера.

1 октября из-за пожаров в Луганской области КПВВ Станица Луганская прекратил работу.

2 октября основные очаги огня возле КПВВ были локализованы, пожар, охвативший сервисную зону пункта, погашен.

5 октября работа КПВВ была возобновлена.

7 октября стало известно, что больницы Луганска не справляются с потоком заболевших, а их реальное количество умалчивается.

Денис Юдин

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