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КПВВ Станица Луганская прекратит работу: на оккупированных территориях вспышка COVID-19

13.10.2020, 14:10
КПВВ Станица Луганская прекратит работу: на оккупированных территориях вспышка COVID-19 - Фото
КПВВ Станица Луганская (Фото: пресс-служба ГПСУ)

С 15 по 30 октября пересечь линию разграничения можно будет только по важным социо-гуманитарным причинам

Работа контрольного пункта въезда-выезда Станица Луганская будет временно остановлена с 15 по 31 октября, сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Пропуск граждан через линию разграничения будет прекращен из-за быстрого распространения коронавируса на временно оккупированной территории Луганской области.

По информации штаба ООС, оккупантам не хватает медицинского персонала и средств для борьбы с COVID-19, они не способны стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.

Решение о пропуске граждан может быть принято в виде исключения, в случае документально подтвержденных жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера.

Денис Юдин
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