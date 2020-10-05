Пожары в Луганской области. Пункт пропуска Станица Луганская возобновляет работу
05.10.2020, 09:42
КПВВ Станица Луганская (Фото: пресс-служба ГПСУ)
Пункт пропуска Станица Луганская будет работать по осеннему графику, с 7:00 до 18:30
Сегодня, 5 октября, возобновляет работу контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская возобновляет работу. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
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Решение об открытии КПВВ принял командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
КПВВ будет работать по осеннему графику: ежедневно с 7:00 до 18:30.
В то же время глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Facebook сообщил, что пункт пропуска будет приостанавливать работу в случае сильного задымления из-за пожаров на временно оккупированных территориях.
- 30 сентября вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых населенных пунктах проводили эвакуацию.
- 1 октября лесной пожар перекинулся на КПВВ Станица Луганская, он прекратил работу.
- По данным на вечер 1 октября, из-за пожаров погибли не менее 11 человек.
- 2 октября основные очаги огня возле КПВВ были локализованы, пожар, охвативший сервисную зону пункта, погашен.
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