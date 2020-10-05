Пожары в Луганской области. Пункт пропуска Станица Луганская возобновляет работу

Пункт пропуска Станица Луганская будет работать по осеннему графику, с 7:00 до 18:30

Сегодня, 5 октября, возобновляет работу контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская возобновляет работу. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

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Решение об открытии КПВВ принял командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

КПВВ будет работать по осеннему графику: ежедневно с 7:00 до 18:30.

В то же время глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Facebook сообщил, что пункт пропуска будет приостанавливать работу в случае сильного задымления из-за пожаров на временно оккупированных территориях.

Денис Юдин

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