Последствия пожара на пункте пропуска Станица Луганская: что известно на 10:50 – фото

В Госпогранслужбе подчеркнули, что угроза распространения огня с прилегающей территории, где есть отдельные очаги тления, не исключается

Основные очаги огня вблизи контрольного пункта въезда-выезда Станица Луганская по состоянию на 2 октября локализованы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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В Госпогранслужбе уточнили, что пожар, который вчера охватил сервисную зону у КПВВ, погашен, однако угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще есть отдельные очаги тления, не исключается.

Огонь частично повредил объекты в сервисной зоне у КПВВ, в частности, модуль сотрудников Международного комитета Красного креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, которые пересекали линию разграничения.

"Говорить об открытии КПВВ можно будет только после того, как уже полностью будут локализованы последствия пожара", – отметил сегодня в комментарии LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, только после этого по решению командующего объединенных сил может восстановиться работа контрольного пункта пропуска.

"Мы проводим работу по восстановлению мест, где осуществлялись контрольные операции. Технические средства Госпогранслужбы, через которые происходило оформление людей, не повреждены", – уточнил Демченко.

Спикер Госпогранслужбы добавил, что за вчера около 900 лиц до закрытия КПВВ смогли пересечь линию разграничения.

Демченко рассказал, что после того, как была угроза их жизни и по решению командующего ООС КППВ закрыли, людей отвели в безопасные места.

Он добавил, что пограничники не наблюдали, чтобы кто-то с момента закрытия пункта пропуска пытался пересечь линию разграничения, в том числе из оккупированной территории.

Сейчас у пункта пропуска находится расчет ГСЧС, а в КПВВ – пограничный наряд Госпогранслужбы по прикрытию.

30 сентября вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых населенных пунктах проводили эвакуацию.

1 октября лесной пожар перекинулся на контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская.

2 октября сообщалось, что из-за масштабных пожаров в Луганской области под угрозой оказались 32 населенных пункта, в том числе и административный центр области – Северодонецк.

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Арина Толина

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