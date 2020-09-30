В Луганской области уже горят жилые дома, пожары тушат больше тысячи человек: видео

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Местные СМИ пишут, что огонь подходит к Северодонецку

В ряде населенных пунктах Луганской области лесные пожары перекинулся на жилые дома. Проводится эвакуация населения. К тушению привлечены 1030 человек и 158 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Пожары тушат в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

В Новоайдарском районе, где горит около 54 га леса, пожар распространился на территорию села Муратово. Существует угроза распространения пожара на села Капитаново, Боровское и Вороново. Информации о жертвах и пострадавших у ГСЧС нет. Жителе этих сел эвакуируют.

Также есть угроза распространения пожара на села Артема и Нижнетеплое Станично-Луганского района. Проводится эвакуация жителей.

В ГСЧС предупредили, что в связи с сильным порывистым ветром есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

Тем временем в полиции области сообщили, что горели дома в селах Красная Таловка Станично-Луганского района, Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района. Информация о пострадавших в полицию не поступала.

Местное издание Первая полоса сообщает, что огонь добрался до поселка Вороново. "По словам очевидцев, выгорела большая половина поселка", – говорится в сообщении.

Журналистка Марина Шашкова, родители которой живут в Северодонецке, сообщает, что в городе – паника. "Огонь все ближе к моему дому. Люди покидают дома с вещами. Кто может, тот выезжает", – написала она в Facebook.

Ранее сегодня в полиции Луганской области сообщали, что зафиксировано 85 пожаров, из них 42 ликвидировано, не локализовано и не ликвидировано – 43.

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Теги: луганская область, пожар, ГСЧС
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