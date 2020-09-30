85 пожаров. В Луганской области горят леса, из сел эвакуируют людей: видео, фото

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На территории Луганской области зафиксировано 85 пожаров, из них 42 ликвидировано, не локализовано и не ликвидировано – 43. Об этом сообщает в Facebook спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в видеообращении сказал, что пожары и ветер очень сильные. В области ожидают подтверждения режима тишины, чтобы была возможность отправить тушить пожары два самолета.

По информации Погукай, наиболее масштабные пожары – в районе сел:

- Кряковка Новоайдарского района: верховой лесной пожар площадью более 4 га, который распространился на село. По предварительной информации, огнем повреждено шесть частных домов, около 10 хозяйственных сооружений;

- Трехизбенка Новоайдарского района: верховой лесной пожар площадью более 50 га, который распространился на село – повреждены два частных дома.

- Муратово, Капитаново, Гречишкино Новоайдарского района: здесь эвакуируют людей.

- Половинкино Старобельского района: по предварительной информации, возгорание в трех очагах хвойной подстилки с переходом в верховой пожар, общая площадь – 8 га. Существует угроза селам Половинкино и Байдовка;

- Малиновое, Песчаное, Артема Станично-Луганского района: по предварительной информации, горит около 10 га леса, существует угроза распространения пожара на села.

Как отмечается, к тушению пожаров привлечены специалисты ГСЧС, личный состав лесной охраны, полицейские, работники агропромышленных предприятий.

Борьбу с огнем осложняет сильный ветер скоростью более 20 метров в секунду с порывами, неустойчивых направлений.

Сейчас ограничено движение на автодороге Новоайдар – Северодонецк в село Муратово.

В пресс-службе ГСЧС добавили, что в связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

ДОПОЛНЕНО В 21:00.

Пламя пожаров видно из Северодонецка. По словам местной жительницы Северодонецка Светланы: "На улице сейчас дышать очень тяжело, сильный запах гари".

В полиции Луганской области сообщили, что в Станично-Луганском районе в селе Красная Таловка загорелись четыре жилых дома. Информации о пострадавших не поступало.

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