Четыре дня борьбы с огнем. Спасатели ликвидировали лесной пожар в Харьковской области

Спасатели ликвидировали лесной пожар у села Горобьевка в Двуречанском районе Харьковской области. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Спасатели отмечают, что пожар начался 2 сентября. После полудня 4 сентября его удалось локализовать, а к 15:00 6 сентября – ликвидировать. Всего огонь прошел 500 га лесного массива, на 100 га был верховой пожар. На месте происшествия остаются 46 спасателей и 13 единиц техники.

Пожары, которые возникли у села Клугино-Башкировка Чугуевского района потушили еще 4 сентября.

Пожары в Харьковской и Луганской области начались 2 сентября. На Донбассе к ликвидации возгораний привлекли военных, один из них погиб.

3 сентября штаб Операции объединенных сил сообщил, что причиной пожаров на Донбассе стал умышленный поджог.

Вчера, 5 сентября, сообщалось, что в Луганской области ликвидировали один очаг и локализовали другой. Однако новый пожар возник между Лобачевым и Старым Айдаром.

Сегодня, 6 сентября, двое военных в Луганской оказались отрезанными пожаром от основной группы. Они попали на минное поле , подорвались и погибли.

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