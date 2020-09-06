Четыре дня борьбы с огнем. Спасатели ликвидировали лесной пожар в Харьковской области

Спасатели ликвидировали лесной пожар у села Горобьевка в Двуречанском районе Харьковской области. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
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Спасатели отмечают, что пожар начался 2 сентября. После полудня 4 сентября его удалось локализовать, а к 15:00 6 сентября – ликвидировать. Всего огонь прошел 500 га лесного массива, на 100 га был верховой пожар. На месте происшествия остаются 46 спасателей и 13 единиц техники.
Пожары, которые возникли у села Клугино-Башкировка Чугуевского района потушили еще 4 сентября.
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