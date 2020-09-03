Пожары на Донбассе возникли из-за поджога – штаб ООС
Огонь, вызвавший лесные пожары на Донбассе, появился сразу в нескольких местах одновременно, заявили в штабе ООС
Умышленный поджог назвал причиной пожаров на Донбассе пресс-центр штаба ООС.
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"Характер возникновения эпицентров горения и их распространения свидетельствует об умышленном поджоге, поскольку огонь появился сразу в нескольких местах одновременно", – говорится в сообщении штаба.
Первые возгорания, по информации штаба, возникли на рубеже Счастье-Лобачево-Лопаскино-Трехизбенка.
В районе между Станицей Луганской и Болотенным пожар локализован на почти 10 гектарах. Угрозы распространения в сторону Станицы Луганской нет, утверждают в штабе ООС.
В районе Лобачево и Лопаскино площадь возгорания составляет 950 гектаров, продолжается локализация пожара.
- Вчера в Харьковской и Луганской области начались пожары. В Харьковской облгосадминистрации сообщили, что полностью сгорело село Горобьевка.
- Сегодня на 7 утра в Харьковской и Луганской областях продолжали ликвидировать пожары, сообщалось о пострадавших и сгоревших домах.
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