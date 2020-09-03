Пожары на Донбассе возникли из-за поджога – штаб ООС

Огонь, вызвавший лесные пожары на Донбассе, появился сразу в нескольких местах одновременно, заявили в штабе ООС

Умышленный поджог назвал причиной пожаров на Донбассе пресс-центр штаба ООС.

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"Характер возникновения эпицентров горения и их распространения свидетельствует об умышленном поджоге, поскольку огонь появился сразу в нескольких местах одновременно", – говорится в сообщении штаба.

Первые возгорания, по информации штаба, возникли на рубеже Счастье-Лобачево-Лопаскино-Трехизбенка.

В районе между Станицей Луганской и Болотенным пожар локализован на почти 10 гектарах. Угрозы распространения в сторону Станицы Луганской нет, утверждают в штабе ООС.

В районе Лобачево и Лопаскино площадь возгорания составляет 950 гектаров, продолжается локализация пожара.

Харьковской облгосадминистрации сообщили , что полностью сгорело село Горобьевка. Вчера в Харьковской и Луганской области начались пожары. В

Сегодня на 7 утра в Харьковской и Луганской областях продолжали ликвидировать пожары, сообщалось о пострадавших и сгоревших домах

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Денис Юдин

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