Пожар в Харьковской области. Полностью сгорело село, еще два горят: видео

Площадь пожара на территории Двуречанского лесничества Харьковской области увеличилась до 500 га. Полностью сгорело одно из сел, есть возгорания еще в двух селах. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

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"Есть три основные очага возгорания, один из которых локализован. К сожалению, один населенный пункт полностью уничтожен пожаром, еще в двух местах есть возгорания", - написал он.

Агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе Харьковской ОГА уточнили, что согрела Горобьевка, в Гряниковке и Кутьковке есть места возгорания.

На сайте ХОГА сообщается, что в результате пожара уничтожено 20 жилых домов. Один человек обратился в больницу из-за отравления угарным газом.

Для эвакуации населения привлечен автобус. На месте пожара уже эвакуированы 52 человека (40 — из Горобьевки и 12 — из Гряниковки). Людей разместят на базе поликлиники и лицея г. Двуречная, сообщили в облгосадминистрации.

По словам главы ОГА, на данный момент жертв нет, количество пострадавших устанавливается. В ликвидации пожара задействованы волонтеры.

Глава МВД Арсен Аваков пишет, что угрозы другим населенным пунктам нет.

Завтра на место происшествия отправится правительственная делегация.

Сегодня днем в ГСЧС сообщили, что в Харьковской области горит 100 гектаров хвойного леса.