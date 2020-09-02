Пожар в Харьковской области: привлечена авиация и пожарный поезд — фото
02.09.2020, 18:26
Фото: ГУ ГСЧС Харьковской области
Из села Граниковка эвакуируют жителей
В Харьковской области горит 100 гектаров хвойного леса, общая площадь пожара — 400 гектаров, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.
Пожарные сообщили, что под угрозой - села Горобивка и Гряниковка. Началась эвакуация людей.
Спасатели используют 13 единиц техники и 80 человек личного состава. Для ликвидации пожара также задействован пожарный поезд и самолет АН-32П.
- В июле 2020 года в Луганской области горели леса, более 100 домов сгорели.
- В апреле этого года масштабные пожары в Чернобыльской зоне уничтожили свыше 11 000 га леса и не менее 30% туристических объектов. К тушению привлекались более 500 человек и более 120 единиц техники.
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