UA

Пожар в Харьковской области: привлечена авиация и пожарный поезд — фото

02.09.2020, 18:26
Пожар в Харьковской области: привлечена авиация и пожарный поезд — фото - Фото
Фото: ГУ ГСЧС Харьковской области

Из села Граниковка эвакуируют жителей

В Харьковской области горит 100 гектаров хвойного леса, общая площадь пожара  400 гектаров, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области. 

Пожарные сообщили, что под угрозой - села Горобивка и Гряниковка. Началась эвакуация людей.

Спасатели используют 13 единиц техники и 80 человек личного состава. Для ликвидации пожара также задействован пожарный поезд и самолет АН-32П.

  • В июле 2020 года в Луганской области горели леса, более 100 домов сгорели.
  • В апреле этого года масштабные пожары в Чернобыльской зоне уничтожили свыше 11 000 га леса и не менее 30% туристических объектов. К тушению привлекались более 500 человек и более 120 единиц техники.
Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
эвакуация пожар ГСЧС харьковская область

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Другий етап медичної реформи в Україні: Які зміни нас чекають

Другий етап медичної реформи в Україні: Які зміни нас чекають
 