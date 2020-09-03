Пожары в Харьковской и Луганской областях: ситуация на утро 3 сентября - фото, видео

В Харьковской и Луганской областях продолжают ликвидировать пожары: есть пострадавшие и сгоревшие дома. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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По состоянию на 7:00 утра в селах Горобьевка и Гряниковка Двуречанского районов очаги возгорания ликвидировали. 395 спасателей продолажют тушить пожары в лесах на площади 100 га. Используется 61 единица спецтехники, в том числе два пожарных самолета и вертолет.

В районе сгорели 22 дома, отселено 33 человека. За медпомощью с отравлением продуктами горения обратился один человек.

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Также ГСЧС локализовала пожар вблизи Клугино-Башкировка Чугуевской области. Открытых очагов нет, пожарные тушат тление лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра. Жертв и пострадавших нет.

В Луганской области вчера площадь загораний сухой травы составляла 1200 га. По данным на 10:20, тушат шесть очагов. Два – вблизи ела Бараниковка Кременского района и в Трехизбенском лесничестве). Четыре, из которых два локализовано, – в Станично-Луганском районе (вблизи селами Геевка и между селом Болотенное и пгт Станица Луганская).

К тушению дополнительно привлекли 135 человек и 27 единиц техники из управлений ГСЧС соседних областей. В Генштабе Вооруженных сил также заявили, что к ликвидации пожаров привлекли 600 военных и 84 единицы техники операции объединенных сил.

Харьковской облгосадминистрации сообщили , что полностью сгорело село Горобьевка. Вчера в Харьковской и Луганской области начались пожары. В

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