В Киеве на Печерске горел элитный жилой комплекс: видео
02.09.2020, 21:50
Фото: t.me/dtpkievua
Пожар возник на 34 этаже
В Киеве, на Печерске горел элитный жилой комплекс Taryan Towers. Сейчас пожар уже ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Издание dtp.kiev.ua опубликовало видео пожара.
Жилой комплекс Taryan Towers расположен в центральной части Киева, на улице Иоанна Павла II.
В ГСЧС сообщили, что пожар возник на 34 этаже.
К тушению были привлечены 18 человек личного состава и четыре единицы техники. В 20:57, по информации ГСЧС, пожар был ликвидирован на площади 15 м кв.
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