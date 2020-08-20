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20.08.2020, 08:20

Лесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фото

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Лесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фото
Лесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фото
Лесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фотоЛесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фото

В американской Калифорнии горят леса, в штате объявили ЧП, спасатели эвакуируют местное население

В американском штате Калифорния горят леса, там объявлен режим чрезвычайного положения. В ходе тушения пожара потерпел крушение спасательный вертолет, пилот которого погиб. Об этом сообщает BBC.

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Пилот был единственным человеком на борту вертолета, разбившегося около города Коалинг. В штате зафиксировали сотни очагов возгорания. Губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение. 

Тысячи людей эвакуированы из района около города Сан-Франциско. Сообщается, что наибольшему риску подвержен город Вакавилль, в котором проживает около 100 000 человек. Всю ночь местные власти занимались эвакуацией жителей этого города. В Вакавилле уже сгорело 50 зданий, еще 50 пострадало от пожара. Также пострадали четыре человека.

"Мы сталкиваемся с пожарами, подобных которым мы не видели много-много лет", - заявил Ньюсом. Предполагается, что эти пожары возникли из-за жары в сочетании с почти 11 000 ударами молний, ​​которые обрушились на штат за последние три дня.

  • 18 августа в калифорнийской Долине Смерти зафиксировали рекордную жару. Температура поднялась до +54,4 градусов по Цельсию.
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Теги: жара, молнии, лесные пожары, пожары в калифорнии
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