Лесные пожары в Калифорнии: в штате объявили ЧП, погиб пилот пожарного вертолета - фото

В американском штате Калифорния горят леса, там объявлен режим чрезвычайного положения. В ходе тушения пожара потерпел крушение спасательный вертолет, пилот которого погиб. Об этом сообщает BBC.

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Пилот был единственным человеком на борту вертолета, разбившегося около города Коалинг. В штате зафиксировали сотни очагов возгорания. Губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение.

Тысячи людей эвакуированы из района около города Сан-Франциско. Сообщается, что наибольшему риску подвержен город Вакавилль, в котором проживает около 100 000 человек. Всю ночь местные власти занимались эвакуацией жителей этого города. В Вакавилле уже сгорело 50 зданий, еще 50 пострадало от пожара. Также пострадали четыре человека.

"Мы сталкиваемся с пожарами, подобных которым мы не видели много-много лет", - заявил Ньюсом. Предполагается, что эти пожары возникли из-за жары в сочетании с почти 11 000 ударами молний, ​​которые обрушились на штат за последние три дня.