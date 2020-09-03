На Донбассе при ликвидации пожаров погиб военный - ООС

Штаб ООС сообщает об одном погибшем военном при тушении пожаров на Донбассе, еще двое получили ожоги

Во время ликвидации пожаров возле линии фронта в Луганской области погиб старшина Артем Бондаренко. Ранее его считали пропавшим, об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают побратимы, в то время как они тушили пожар, который стремительно приближался к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", - уточняют в ведомстве.

Ранее ещё двое военнослужащих получили ожоги, они были доставлены в больницу. Их состояние здоровья - удовлетворительное.

По состоянию на 11:00 3 сентября из шести очагов возгорания ликвидированы три. От ГСЧС дополнительно привлечены 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей. Вместе со спасателями работают военные ООС.

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Сегодня штаб ООС сообщил, что причиной пожаров на Донбассе стал умышленный поджог.

Харьковской облгосадминистрации сообщили , что полностью сгорело село Горобьевка. Вчера в Харьковской и Луганской области начались пожары. В

Станислав Стороженко

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