Горит пропускной пункт в Станице Луганской, слышны взрывы: видео

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Всех граждан, которые находились в КПВВ и рядом с территорией пункта, отвели на безопасное расстояние, сообщили в МВД

В Луганской области лесной пожар перекинулся на контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской. Пропуск граждан прекращен. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Сейчас в контрольно-пропускном пункте уже частично повреждены элементы инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Тушение огня осложняют сильные порывы ветра.

В МВД сообщили, что пожар сопровождается звуками, похожими на детонацию боеприпасов.

Всех граждан, которые находились в КПВВ и рядом с территорией пункта, отвели на безопасное расстояние, сообщили в ведомстве.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сразу после ликвидации пожара на КПВВ начнут восстанавливать инфраструктуру. Об этом он сказал в комментарии Интерфакс-Украина.

"Пропускной пункт станет еще более современным и удобным для граждан, чем был", – сказал он.

В Станично-Луганской РГА сообщили, что горят почти все дома на улице Донецкой.

"Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, чем угрожают жизни спасателей и людей, которые находятся рядом", – сообщили в РГА.

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Теги: Донбасс, луганская область, пожар, кпвв, станица луганская
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