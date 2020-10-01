Военные назвали причину пожаров в Луганской области, у Зеленского также отреагировали

К тушению пожаров привлечены как спасатели ГСЧС, так и 450 военнослужащих ВСУ. Военные выделили более 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники

Масштабные пожары в Луганской области вспыхнули накануне после применения трассирующих пуль российскими боевиками. Об этом заявили в утренней сводке от штаба операции объединенных сил.

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По состоянию на утро горит более 85 гектаров территории.

Уже удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотенное и Северодонецк. Борьба с огнем продолжается вблизи Новоалександровки и Кряковки.

На участках между Половинкино-Байдовка и Артема-Малиновое-Песчаное отрезают пути распространения огня в дома местных жителей.

Тем не менее, говорится в сводке, из-за сильного порывистого ветра огонь все же добрался до построек мирных жителей: в Трехизбенке, Кряковке и Муратово уничтожены десятки жилых домов и хозпостроек, проведена эвакуация людей.

В Офисе президента заявили, что "нужно четко" установить причины пожаров. Там учли информацию об обстрелах, "которые могли осуществляться" боевиками и повлечь "по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях".

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Евгений Пилипенко

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