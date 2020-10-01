"Ситуация очень сложная, есть погибшие". Пожары в Луганской области – что известно на утро

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Пожары распространились по направлению к Северодонецку, но пока угрозы городу нет, заверяют в Луганской ОГА

В Луганской области сложилась сложная ситуация из-за пожаров, на данный момент известно о четырех погибших. Об этом говорится в сводке о ситуации местной облгосадминистрации.

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По состоянию на 7:00 утра в области зафиксировано 146 пожаров, из них ликвидировано 82. Продолжается тушение 64, в нем участвуют 1229 человек и 204 единицы техники. Ситуация осложняется сильным ветром скоростью более 20 м/с c порывами и не стойким направлением.

"Ситуация очень сложная – пожар распространился почти на 10 000 гектаров в сутки. В огненном круге оказались 11 поселков, в том числе, в непосредственной близости от Северодонецка", – сказал глава ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, погибли четверо человек, один из которых лесник. Еще трое госпитализированы с отравлением угарным газом. Повреждены несколько десятков домов и общественных зданий.

Больше всего пострадали населенные пункты Новоайдарского района, отмечают в ОГА. В селе Муратово повреждено 26 частных домов, Кряковка – пять (два жилых), Трехизбенка – 2. Из Муратового эвакуировали 35 человек.

Огонь распространился в направлении Северодонецка. В Вороново пожар был на четырех улицах, в Сиротино и Осколоновке горели жилые дома. В Северодонецк эвакуировали 85 человек, сейчас угрозы этому городу нет, заверяют в ОГА.

Также пожары зафиксированы в Станично-Луганском (повреждено один жилой дом, шесть нежилых и три хозздания) и Старобельском районах (жилой фонд не пострадал).

Прокуратура области открыла уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Причины пожаров будет устанавливать следствие.

Читайте также: Жители сообщают, что перед лесным пожаром был обстрел боевиков – РГА Станицы Луганской

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Теги: луганская область, северодонецк, пожары
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