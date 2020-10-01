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Жители сообщают, что перед лесным пожаром был обстрел боевиков – РГА Станицы Луганской

01.10.2020, 07:05
Жители сообщают, что перед лесным пожаром был обстрел боевиков – РГА Станицы Луганской - Фото
Пожар в Луганской области (фото - Станично-Луганська районна державна адміністрація, Facebook)

По сообщениям местных жителей, после обстрела со стороны оккупированных территорий были слышны взрывы снарядов у КПВВ, вскоре загорелся лес

Перед ночным пожаром в лесном массиве у Станицы Луганской боевики гибридной армии РФ совершали обстрелы из высоко калиберного оружия. Об этом сообщают местные жители, передает районная государственная администрация Станицы Луганской в Facebook.

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По сообщениям жителей, выстрелы со стороны временно оккупированных территорий начались около 23:20, после чего было слышно громкие разрывы снарядов в районе контрольно-пропускного пункта. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ.

В РГА не пишут, были ли именно обстрелы причиной пожаров.

  • Вчера вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров, из них 42 ликвидировано, не локализовано и не ликвидировано – 43. 

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Марк Сировой
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