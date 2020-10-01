Жители сообщают, что перед лесным пожаром был обстрел боевиков – РГА Станицы Луганской

По сообщениям местных жителей, после обстрела со стороны оккупированных территорий были слышны взрывы снарядов у КПВВ, вскоре загорелся лес

Перед ночным пожаром в лесном массиве у Станицы Луганской боевики гибридной армии РФ совершали обстрелы из высоко калиберного оружия. Об этом сообщают местные жители, передает районная государственная администрация Станицы Луганской в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По сообщениям жителей, выстрелы со стороны временно оккупированных территорий начались около 23:20, после чего было слышно громкие разрывы снарядов в районе контрольно-пропускного пункта. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ.

В РГА не пишут, были ли именно обстрелы причиной пожаров.

, из них 42 ликвидировано, не локализовано и не ликвидировано – 43. Вчера вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров

Читайте также: В Луганской области уже горят жилые дома, пожары тушат больше тысячи человек: видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.