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01.10.2020, 10:52

Пожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фото

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Пожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фото
Пожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фото
Пожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фотоПожары в Луганской области. Число жертв и эвакуированных растет, работает авиация – фото

Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения от Станицы Луганской до Северодонецка, пишут в МВД. Под угрозой 22 населенных пункта

Из-за пожаров в Луганской области погибли уже пять человек, госпитализированы – 10, эвакуированы – 120. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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По согласованию со штабом Операции объединенных сил и Совместным центром координации и контроля, привлекли авиацию спасателей. Глава Луганской облгосадминистрации вчера писал, что для привлечения авиации нужно было получить режим тишины со стороны оккупационных войск.

В Луганскую область также вылетела правительственная оперативная группа во главе с первым замглавы МВД Сергеем Яровым. В группу также вошли глава Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, Глава гослесагентства Василий Кузьович и первый замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.

Ликвидировали 82 пожара, сейчас тушат еще 64, которые "вследствие чрезвычайно сложных погодных условий (сильный ветер)" быстро распространились на значительную площадь, пишут в ведомстве.

По данным МВД, наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения от Станицы Луганской до Северодонецка. Там пожары несут угрозу 22 населенным пунктам.

  • Вчера вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых населенных пунктах проводили эвакуацию.
  • Сегодня утром в Луганской ОГА заявили, что за сутки произошло 146 пожаров, 82 из них ликвидировали и "ситуация очень сложная". Сообщалось о четырех жертвах и трех госпитализированных. Полиция открыла семь уголовных дел по статье о нарушении правил противопожарной безопасности.
  • В штабе ООС заявили, что пожары вспыхнули после применения трассирующих пуль российскими боевиками. 
  • В Офисе президента заявили, что "нужно четко" установить причины пожаров. Там учли информацию об обстрелах, "которые могли осуществляться" боевиками и повлечь "по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях".

Читайте также: Жители сообщают, что перед лесным пожаром был обстрел боевиков – РГА Станицы Луганской

Фото – пресс-службы МВД и ГСЧС

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Теги: луганская область, северодонецк, пожары
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