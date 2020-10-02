Северодонецк под угрозой. Пожары в Луганской области – ситуация на утро 2 октября

Из-за масштабных пожаров в Луганской области под угрозой оказались 32 населенных пункта, в том числе и административный центр области – Северодонецк. О ситуации по состоянию на 07:00 сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Помимо Северодонецка, под угрозой находятся Болотенное, Станица Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Боровеньки, Смоляниново, Александровка, Пурдовка, Гавриловка, Попасная, Екатериновка, Старый Айдар, Вороново, Сиротино, Метелкино, Байдовка, Половинкино, Запорожское, Чмыровка.

В течение 30 сентября и 1 октября вдоль линии разграничения возникло восемь масштабных очагов, один из них (между Байдовкой и Половинкино) ликвидирован вчера после полудня.

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Огонь прошел 13 000 гектаров. В результате пожаров госпитализированы 17 человек, эвакуированы 150. По данным ГСЧС, погибли девять человек, в то же время вчера Офис генпрокурора сообщал об 11 жертвах.

С огнем борются 2557 человек и 264 единицы техники. За прошедшие сутки три самолета Ан-32П и два вертолета Ми-8 60 раз сбрасывали воду – всего сброшено 264 тонны.

Тушение осложняется чрезвычайными погодными условиями: ветром с ураганными порывами до 20 м/c и продолжительной засухой. Работа над ликвидацией пожаров ведется круглосуточно.

30 сентября вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых населенных пунктах проводили эвакуацию

Утром 1 октября в Луганской ОГА заявили, что за сутки произошло 146 пожаров, 82 из них ликвидировали и "ситуация очень сложная". Полиция открыла семь уголовных дел по статье о нарушении правил противопожарной безопасности.

В штабе ООС заявили, что пожары вспыхнули после применения трассирующих пуль российскими боевиками.

В Офисе президента заявили, что "нужно четко" установить причины пожаров. Там учли информацию об обстрелах, "которые могли осуществляться" боевиками и повлечь "по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях".

В Офисе генпрокурора рассматривают все версии причин пожаров, основные: обстрелы боевиками, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса из-за погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

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