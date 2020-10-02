Северодонецк под угрозой. Пожары в Луганской области – ситуация на утро 2 октября

Из-за масштабных пожаров в Луганской области под угрозой оказались 32 населенных пункта, в том числе и административный центр области – Северодонецк. О ситуации по состоянию на 07:00 сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Помимо Северодонецка, под угрозой находятся Болотенное, Станица Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Боровеньки, Смоляниново, Александровка, Пурдовка, Гавриловка, Попасная, Екатериновка, Старый Айдар, Вороново, Сиротино, Метелкино, Байдовка, Половинкино, Запорожское, Чмыровка.
В течение 30 сентября и 1 октября вдоль линии разграничения возникло восемь масштабных очагов, один из них (между Байдовкой и Половинкино) ликвидирован вчера после полудня.
Смотрите также: Кадр дня. Пожарные, которые всю ночь боролись с огнем в Северодонецке
Огонь прошел 13 000 гектаров. В результате пожаров госпитализированы 17 человек, эвакуированы 150. По данным ГСЧС, погибли девять человек, в то же время вчера Офис генпрокурора сообщал об 11 жертвах.
С огнем борются 2557 человек и 264 единицы техники. За прошедшие сутки три самолета Ан-32П и два вертолета Ми-8 60 раз сбрасывали воду – всего сброшено 264 тонны.
Тушение осложняется чрезвычайными погодными условиями: ветром с ураганными порывами до 20 м/c и продолжительной засухой. Работа над ликвидацией пожаров ведется круглосуточно.
Читайте также: Пожары в Луганской области. Следователи изучают версию об умышленном поджоге – Аваков