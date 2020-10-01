Пожары в Луганской области. Следователи изучают версию об умышленном поджоге – Аваков

Украина уже сталкивалась с умышленными поджогами в Луганской области летом, отметил Аваков

Следователи изучают версию, что причиной масштабных пожаров в Луганской области мог стать умышленный поджог. Об этом в эфире Украина 24 сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы с этим сталкивались, чуть раньше летом. Там мы видели, что был умышленный поджог, когда ветер шел в нашу сторону. Здесь мы в нескольких случаях видим схожие приметы. Сейчас следователи занимаются этим вопросом вместе с военными", – сказал он, отвечая на вопрос, могли ли пожары спровоцировать обстрелы боевиков.

Аваков сообщил, что все силы брошены на ликвидацию пожаров, однако не хватает технических возможностей.

Сейчас Северодонецку, лакокрасочному и спиртовому заводам города угрозы нет, заверил министр. В то же время он отметил большой ветер на шести участках, где все еще есть возгорание.

"С утра работает авиация, я думаю, это и даст нам наибольший эффект. Проблема в том, что большой верховой ветер позволяет очень быстро передавать огонь, его трудно локализовать. Хотя, 1,5-2 часа назад… Мы думаем, что держим его в пределах локализации", – добавил он.

Читайте также: Жители сообщают, что перед лесным пожаром был обстрел боевиков – РГА Станицы Луганской

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.