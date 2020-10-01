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Пожары в Луганской области. Следователи изучают версию об умышленном поджоге – Аваков

01.10.2020, 11:32
Пожары в Луганской области. Следователи изучают версию об умышленном поджоге – Аваков - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)

Украина уже сталкивалась с умышленными поджогами в Луганской области летом, отметил Аваков

Следователи изучают версию, что причиной масштабных пожаров в Луганской области мог стать умышленный поджог. Об этом в эфире Украина 24 сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Мы с этим сталкивались, чуть раньше летом. Там мы видели, что был умышленный поджог, когда ветер шел в нашу сторону. Здесь мы в нескольких случаях видим схожие приметы. Сейчас следователи занимаются этим вопросом вместе с военными", – сказал он, отвечая на вопрос, могли ли пожары спровоцировать обстрелы боевиков.

Аваков сообщил, что все силы брошены на ликвидацию пожаров, однако не хватает технических возможностей.

Сейчас Северодонецку, лакокрасочному и спиртовому заводам города угрозы нет, заверил министр. В то же время он отметил большой ветер на шести участках, где все еще есть возгорание.

"С утра работает авиация, я думаю, это и даст нам наибольший эффект. Проблема в том, что большой верховой ветер позволяет очень быстро передавать огонь, его трудно локализовать. Хотя, 1,5-2 часа назад… Мы думаем, что держим его в пределах локализации", – добавил он.

  • Вчера вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых населенных пунктах проводили эвакуацию. На 11:30 утра известно о шести жертвах и 12 пострадавших.
  • Сегодня утром в Луганской ОГА заявили, что за сутки произошло 146 пожаров, 82 из них ликвидировали и "ситуация очень сложная". Сообщалось о четырех жертвах и трех госпитализированных. Полиция открыла семь уголовных дел по статье о нарушении правил противопожарной безопасности.
  • В штабе ООС заявили, что пожары вспыхнули после применения трассирующих пуль российскими боевиками. 
  • В Офисе президента заявили, что "нужно четко" установить причины пожаров. Там учли информацию об обстрелах, "которые могли осуществляться" боевиками и повлечь "по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях".

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Марк Сировой
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