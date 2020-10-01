Пожары в Луганской области. 11 погибших, следствие рассматривает четыре версии возгорания

По состоянию на 19:00 1 октября погибли 11 человек, 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставили в больницы.

Следствие рассматривает четыре основные версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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По состоянию на 19:00 1 октября погибли 11 человек, 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставили в больницы.

Как отмечается, правоохранители открыли в связи с пожарами семь уголовных производств. Предварительная правовая квалификация – нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия.

Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы поддерживаемыми Россией боевиками, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса из-за погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

В прокуратуре сообщают, что на местах пожаров работают более 30 следственно-оперативных групп. Они провели 20 осмотров мест происшествий в зоне пожаров, допросили 58 свидетелей и потерпевших.

Отмечается, что работу правоохранителей осложняют продолжающиеся пожары и задымления – из-за этого работники ГСЧС не допускают следователей на места происшествия.

По данным следствия, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, тушение которых осложнено погодными условиями и сильным ветром.

Сейчас локализовано и ликвидировано 116 пожаров, на 30-ти участках возгорания работают подразделения спасателей.

По предварительным оценкам, огнем охвачено более 11 000 гектаров.

30 сентября вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых населенных пунктах проводили эвакуацию. На 11:30 утра известно о шести жертвах и 12 пострадавших.

В Офисе президента заявили, что "нужно четко" установить причины пожаров. Там учли информацию об обстрелах, "которые могли осуществляться" боевиками и повлечь "по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях".

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Наталия Медведева

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