Кадр дня. Пожарные, которые всю ночь боролись с огнем в Северодонецке

По состоянию на 12:00 дня общая площадь пожаров в Луганской составляет 9 300 гектаров. Погибло по меньшей мере девять человек

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото пожарных, которые всю ночь тушили огонь в Луганской области. Первоисточник кадра, Facebook-сообщество Харьков 1654, пишет, что фото было сделано в Северодонецке.

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Как сообщают в ГСЧС, по состоянию на 12:00 к тушению огня привлечено 534 спасателя из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей. Общая площадь пожаров составляет 9 300 гектаров.

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Сегодня утром в Луганской ОГА заявили, что за сутки произошло 146 пожаров, 82 из них ликвидировали и "ситуация очень сложная". Полиция открыла семь уголовных дел по статье о нарушении правил противопожарной безопасности.

В штабе ООС заявили, что пожары вспыхнули после применения трассирующих пуль российскими боевиками.

В Офисе президента заявили, что "нужно четко" установить причины пожаров. Там учли информацию об обстрелах, "которые могли осуществляться" боевиками и повлечь "по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях".

По состоянию на 13:30 погибло девять человек, еще 10 госпитализированы.

Станислав Стороженко

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