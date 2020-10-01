Число погибших из-за пожаров в Луганской области выросло до девяти
01.10.2020, 13:16
Пожары в Луганской области (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)
Повреждено около 250 зданий, почти 1000 человек эвакуированы
Число погибших в результате пожаров в Луганской области достигло девяти. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Луганской области.
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Из 146 зафиксированных в Луганской области пожаров ликвидировано 82. Девять человек погибли, 10 пострадавших от пожаров госпитализированы.
Огнем повреждены ориентировочно 250 домов.
По информации штаба ООС, эвакуированы около 1000 человек.
- Вчера, 30 сентября, в Луганской области зафиксировали 85 пожаров.
- В штабе ООС заявили, что пожары начались после применения трассирующих пуль российскими боевиками.
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