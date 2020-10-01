Возле пункта пропуска Станица Луганская горит лес: что известно на 13:00 – фото

В Станично-Луганском районе сгорели 20 домов

В связи с возникновением пожара вблизи контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской и звуками, характерными при детонации боеприпасов, пропуск граждан через линию разграничения прекращен. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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"Пункт пропуска Станица Луганская приостановил работу, потому что возле него горит лес, который ночью загорелся после обстрелов (боевиками, – ред.), начали взрываться боеприпасы, поэтому все задымлено", – отметил сегодня в комментарии LIGA.net глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин.

По его словам, сейчас есть несколько мест возгорания. "На Малиновое новый очаг пошел, Ольховским дачам есть угроза, там пожарные работают, в Песчаном лесничестве – сильное возгорание", – уточнил он.

Золкин сообщил, что в Станично-Луганском сгорели 20 домов, из них шесть жилых домов, 14 заброшенных.

Он добавил, что ранее с Ольховских дач спасатели эвакуировали 23 человек, но они вернулись, поэтому сейчас полиция их снова пытается вывезти с места пожара.

Местные жители жалуются, что в поселке становится тяжело дышать.

"Дым валит черный, воздух очень тяжелый, технику бросили на Северодонецк, а у нас окраины горят", - отметила Светлана, которая находится недалеко от места пожара.

"Всех граждан, которые находились в КПВВ и рядом с территорией контрольного пункта отвели на безопасное расстояние. В случае прибытия граждан с временно оккупированной территории будет происходить немедленное их отвода в безопасные места", – отметили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Работа пункта пропуска может быть восстановлена ​​после стабилизации ситуации.

Решением командующего объединенных сил Владимира Кравченко к ликвидации пожаров в Луганской области привлекли 450 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и выделили более десяти единиц тяжелой инженерной и спецтехники.

Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с.

По данным штаба операции объединенных сил, на текущий момент уже удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотное и Северодонецк.

30 сентября вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых населенных пунктах проводили эвакуацию. На 11:30 утра известно о шести жертвах и 12 пострадавших.

В Офисе президента заявили, что "нужно четко" установить причины пожаров. Там учли информацию об обстрелах, "которые могли осуществляться" боевиками и повлечь "по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях".

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Арина Толина

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