UA

Возле пункта пропуска Станица Луганская горит лес: что известно на 13:00 – фото

01.10.2020, 13:07
Возле пункта пропуска Станица Луганская горит лес: что известно на 13:00 – фото - Фото
Станица Луганская (Фото: пресс-служба ГПСУ)

В Станично-Луганском районе сгорели 20 домов

В связи с возникновением пожара вблизи контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской и звуками, характерными при детонации боеприпасов, пропуск граждан через линию разграничения прекращен. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пункт пропуска Станица Луганская приостановил работу, потому что возле него горит лес, который ночью загорелся после обстрелов (боевиками, – ред.), начали взрываться боеприпасы, поэтому все задымлено", – отметил сегодня в комментарии LIGA.net глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин.

Пункт пропуска Станица Луганская

По его словам, сейчас есть несколько мест возгорания. "На Малиновое новый очаг пошел, Ольховским дачам есть угроза, там пожарные работают, в Песчаном лесничестве – сильное возгорание", – уточнил он.

Золкин сообщил, что в  Станично-Луганском сгорели 20 домов, из них шесть жилых домов, 14 заброшенных.

Он добавил, что ранее с Ольховских дач спасатели эвакуировали 23 человек, но они вернулись, поэтому сейчас полиция их снова пытается вывезти с места пожара. 

Местные жители жалуются, что в поселке становится тяжело дышать.

"Дым валит черный, воздух очень тяжелый, технику бросили на Северодонецк, а у нас окраины горят", - отметила Светлана, которая находится недалеко от места пожара.

"Всех граждан, которые находились в КПВВ и рядом с территорией контрольного пункта отвели на безопасное расстояние. В случае прибытия граждан с временно оккупированной территории будет происходить немедленное их отвода в безопасные места", – отметили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Работа пункта пропуска может быть восстановлена ​​после стабилизации ситуации.

Решением командующего объединенных сил Владимира Кравченко к ликвидации пожаров в Луганской области привлекли 450 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и выделили более десяти единиц тяжелой инженерной и спецтехники.

Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с.

Пожары в Луганской области

По данным штаба операции объединенных сил, на текущий момент уже удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотное и Северодонецк.

Читайте также: Пожары в Луганской области. Следователи изучают версию об умышленном поджоге – Аваков

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
боеприпасы пункт пропуска фото лес станица луганская пожары юрий золкин

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
4 года в 14 цифрах. Как изменился ПриватБанк спустя четыре года после национализации

Партнер проекта – ПриватБанк4 года в 14 цифрах. Как изменился ПриватБанк спустя четыре года после национализации
 