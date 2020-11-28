UA

В оккупированной Горловке произошли взрывы: погибли 12 военных из России – журналист

28.11.2020, 13:14
В оккупированной Горловке произошли взрывы: погибли 12 военных из России – журналист - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Во временно оккупированной Горловке произошло несколько мощных взрывов на заводе Энергомаш: погибли 12 российских военнослужащих. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, среди погибших российских военных был и майор Вооруженных сил РФ. Из Москвы в Горловку выехала специальная следственная группа генпрокуратуры России.

Цаплиенко пишет, что в результате взрывов также были уничтожены зенитно-ракетные комплексы Оса-АКМ, оккупированный город остался без противовоздушной обороны. Сумма убытков оценивается в $80 млн.

Официальных сообщений по взрывам пока не было. Украинская сторона пока проверяет эту информацию, отметил журналист.

Читайте также: "Достали даже терпеливого Кравчука". Украина и Россия поругались на переговорах

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
армия России боевики война Донбасс взрыв российские военные Горловка Энергомаш

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина
 