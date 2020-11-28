В оккупированной Горловке произошли взрывы: погибли 12 военных из России – журналист

Во временно оккупированной Горловке произошло несколько мощных взрывов на заводе Энергомаш: погибли 12 российских военнослужащих. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

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По его словам, среди погибших российских военных был и майор Вооруженных сил РФ. Из Москвы в Горловку выехала специальная следственная группа генпрокуратуры России.

Цаплиенко пишет, что в результате взрывов также были уничтожены зенитно-ракетные комплексы Оса-АКМ, оккупированный город остался без противовоздушной обороны. Сумма убытков оценивается в $80 млн.

Официальных сообщений по взрывам пока не было. Украинская сторона пока проверяет эту информацию, отметил журналист.

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Марк Сировой

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