Война на Донбассе. На записи сбитого вчера ВСУ беспилотника попали лица боевиков: видео

Опубликована видеозапись с дрона боевиков гибридной армии России, который вчера, 29 ноября, на Донбассе недалеко Луганского сбили военные ВСУ. Видео опубликовано Украинским милитарным порталом.

С помощью этого БПЛА враг корректировал подходы к украинским позициям, когда ДРГ террористов пыталась заминировать территорию, но была отогнана украинскими военными.

На материалах, полученных со сбитого беспилотника, видны лица четырех боевиков, которые его запускали.

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