Война на Донбассе. На записи сбитого вчера ВСУ беспилотника попали лица боевиков: видео

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Опубликована видеозапись с дрона боевиков гибридной армии России, который вчера, 29 ноября, на Донбассе недалеко Луганского сбили военные ВСУ. Видео опубликовано Украинским милитарным порталом.

С помощью этого БПЛА враг корректировал подходы к украинским позициям, когда ДРГ террористов пыталась заминировать территорию, но была отогнана украинскими военными.

На материалах, полученных со сбитого беспилотника, видны лица четырех боевиков, которые его запускали.

Скриншот видео со сбитого дрона

Скриншот видео со сбитого дрона

Скриншот видео со сбитого дрона

Скриншот видео со сбитого дрона

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Теги: боевики, Донбасс, Луганское, беспилотник
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