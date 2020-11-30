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Боевики пытались минировать у Луганского, но бежали: бросили мины и личные вещи – фото

30.11.2020, 00:05
Боевики пытались минировать у Луганского, но бежали: бросили мины и личные вещи – фото - Фото
Фото: штаб ООС

Сегодня, 29 ноября, на Донбассе недалеко Луганского военные предотвратили попытку минирования, которую предприняли боевики гибридной армии России. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС, фотографии – внизу текста.

Как отмечается, военнослужащие обнаружили подход вражеской диверсионно-разведывательной группы к украинским позициям, и после огневого контакта противник отошел.

По информации штаба, при осмотре пути отступления вражеской ДРГ военные нашли мины российского производства, в том числе три МОН-50 и оснащенный кассетный контейнер с минами типа ПФМ-1, которые запрещены Женевской конвенцией.

Кроме того, были обнаружены личные вещи и бронежилет с позывными "Мартин", "Худой" и "Григор", два вещевых мешка, бухта кабеля и четыре магазина с патронами 5,45 мм.

СПРАВКА. МОН-50 – советская противопехотная мина. Была разработана в СССР в 1966 году как аналог американской мины M18А1 "Клеймор". ПФМ-1 – противопехотная фугасная мина нажимного действия советского производства. Почти точная копия американской мины BLU-43 / B Dragontooth.

Подходы к украинским позициям враг корректировал с помощью беспилотника типа "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2". Беспилотник сбили военные ВСУ, материалы, изъятые с БПЛА, изучаются соответствующими структурами.

Вещи террористов, найденные на пути их отступления

Фото: штаб ООС

Фото: штаб ООС

Фото: штаб ООС

Фото: штаб ООС

Фото: штаб ООС

Фото: штаб ООС

Фото: штаб ООС

Фото: штаб ООС

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Наталия Медведева
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