Бойцы "Альфы" предотвратили подрыв электроподстанции в зоне ООС, организованный боевиками

Контрразведка Служба безопасности Украины с привлечением бойцов центра спецопераций "Альфа" задержали жителя Донецкой области во время попытки подорвать подстанцию распределения электроэнергии в районе проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, мужчина якобы действовал по заданию пророссийских боевиков: "Он изъял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность и совершить теракт. По задумке кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население".

Подозреваемый задержан, ему сообщили о подозрении по статье о создании террористической группировки.

9 ноября в Херсонской области, на админгранице с Крымом задержали бывшего замнчальника ГУ МВД Украины в АР Крым по подозрению в госизмене.

25 ноября СБУ арестовала командира подразделения Нацгвардии: его подозревают в работе на Россию.

Владислав Сердюк

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