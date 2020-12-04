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Донбасс | Артиллерия боевиков ударила по позициям ВСУ. В ответ не стреляли – пожаловались в ОБСЕ

04.12.2020, 08:15
Артиллерия боевиков ударила по позициям ВСУ. В ответ не стреляли – пожаловались в ОБСЕ - Фото
Скриншот из видеозаписи Бриз ТВ

Сегодня под утро, 4 декабря, гибридная армия России обстреляла позиции украинских войск около поселка Водяное в Приазовье из артиллерии калибра 122 мм и тяжелых минометов 120 мм. Об этом рассказали в штабе операции объединенных сил.

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Там сообщили, что агрессия со стороны боевиков якобы "не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения огонь в ответ не открывали".

Есть ли потери, не сообщается, хотя в сводке указано, что за предыдущие сутки (3 декабря) их нет.

Штаб уведомил ОБСЕ о нападении, использовав канал связи через украинскую сторону СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон).

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3 декабря зафиксировано девять провокаций оккупантов. По тем же позициям у Водяного противник совершил обстрел из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Кроме того, там же боевики четыре раза провели дистанционное минирование местности запрещенными минами ПОМ-2.

Стреляли также у Шумов и Авдеевки, в том числе их РПГ и подствольника.

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  • В конце ноября 2020-го в оккупированной Горловке произошли взрывы: убиты 12 военных из России, пишет журналист.
  • На записи сбитого в начале декабря беспилотника противника есть лица боевиков.

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Евгений Пилипенко
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