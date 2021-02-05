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СБУ: Контрразведка раскрыла сеть агентов ФСБ из бывших спецназовцев Украины – схемы, видео видео

05.02.2021, 11:27
Сеть агентов ФСБ в Украине (инфографика 1 - СБУ)
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Контрразведка СБУ пресекла деятельность сети агентов ФСБ РФ из бывших спецназовцев украинской военной разведки. Они готовили диверсии и похищение экс-главы Сил спецопераций, сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, члены сети были завербованы и выполняли задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутов и Дениса Собко на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.

Правоохранители утверждают, что им было поручено создать условия для проникновения ДРГ с временно оккупированных территорий в Николаевскую область и подготовить диверсантов. Среди объектов атаки были боевые самолеты ВСУ на аэродроме Кульбакино.

Кроме того, СБУ пишет, что агенты собирали данные о перемещении, составе и деятельности Главного управления военной разведки, Сил спецопераций, штаба ВМС, 73-го Морского центра спецоперации, а также об их взаимодействии с международными партнерами. 

По данным СБУ, агенты также проводили вербовку высоких должностных лиц ВСУ и получили задание похитить в РФ одного из экс-командующих ССО за $100 000.

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У задержанных агентов изъяли арсенал оружия и боеприпасов, в частности 3 кг тротила, пишут правоохранители.

Открыты уголовные дела по статьям о госизмене, создании террористической группы и незаконном обращении с оружием или боеприпасами. Против кадровых сотрудников ФСБ (Даутова и Собко) расследуется дело по статье о шпионаже.  

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Марк Сировой
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