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СБУ взяла "разведчика" террористов с Донбасса. Он сдает кадровых офицеров России – видео видео

28.01.2021, 13:57
Разведчик террористов на Донбассе (скриншот видео СБУ)
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Контрразведка задержала в Донецкой области "разведчика" террористической организации Л/ДНР, передает пресс-служба СБУ. На видео допроса он рассказывает о лжи боевиков и кадровых офицерах России на Донбассе.

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По данным спецслужбы, задержанный – местный житель, в 2016 присоединился как разведчик к террористам, которые участвовали в боевых действиях у Докучаевска, Авдеевки, Луганска и Стилы. Сейчас он задержан и сотрудничает со следствием.

На кадрах допроса он в частности рассказал, что по приказу российских кураторов и "местных командиров" боевики обстреливали Донецк, чтобы дискредитировать в местных СМИ украинскую власть.

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По его словам, сейчас на Донбасс приезжают много кадровых российских военных, которые занимают высокие должности и унижают местных боевиков. Среди таких офицеров он назвал майора Боровинского, позывной "Корсар", командир "воинской части" террористов.

Задержанному предъявили подозрение по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации). Максимальная санкция статьи – до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Марк Сировой
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