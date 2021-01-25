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Контрразведка СБУ задержала разведчика боевиков

25.01.2021, 14:45
Контрразведка СБУ задержала разведчика боевиков - Фото
Фото – пресс-служба СБУ

СБУ задержала участника незаконных вооруженных формирований, воевавшего против сил АТО/ООС. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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В 2014 году житель Луганской области присоединился к так называемому "3-му Станично-Луганскому батальону десантно-штурмовой бригады" террористической организации ЛНР. Затем был разведчиком в составе "отдельной разведывательной роты 4 ОМСБР 2 АК" боевиков.

По данным контрразведки, боевик выполнял разведывательные задания в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево.

Задержанному сообщено о подозрении по статье УК об участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях. Решается вопрос о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Денис Юдин
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