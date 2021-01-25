Зеленский – разведке: Сдерживать угрозы извне научились, время – для амбициозных действий

Служба внешней разведки научилась сдерживать внешние угрозы, теперь надо переходить к более амбициозным действиям. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, поздравляя разведчиков с их профессиональным праздником, передает пресс-служба Офиса президента.

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"Мы научились сдерживать и противостоять внешним угрозам. Настало время переходить к более амбициозным действиям и быть более проактивными, отстаивая национальные интересы нашего государства", – заявил он.

Зеленский считает, что одним из первых шагов на этом пути может стать формирование "альянса безопасности" из стран-партнеров. Он также подчеркнул, что "операции влияния – одна из ключевых форм работы разведки.

В пресс-службе ОП отмечают, что внешняя разведка появилась 24 января 1919 года в составе УНР. Зеленский считает, что сейчас нельзя повторить ошибки столетней давности и надо работать свыше своих возможностей.

Президент подчеркнул: СВР должна ежедневно усиливать стратегическую и оперативные составляющие, аналитику и качество информации, а также – внедрять новые подходы и опыт ведущих мировых спецслужб.

22 декабря 2020-го в Bellingcat заявили, что делают расследование и снимают документальный фильм об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, проведение которой отрицают в ОП и сам Зеленский.

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Марк Сировой

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