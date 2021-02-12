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СБУ: Контрразведка задержала агентов ФСБ, они пытались передать РФ тайные данные – фото

12.02.2021, 11:13
СБУ: Контрразведка задержала агентов ФСБ, они пытались передать РФ тайные данные – фото - Фото
Задержание агентов ФСБ (фото - СБУ)

Контрразведка СБУ задержала двух украинских граждан, которые, по данным следствия, были агентами ФСБ и собирали "тайные сведения" о боеготовности и обеспечении ВСУ.

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В СБУ пишут, что агентам поставили задание получить секретные документы, в частности об эффективности новых вооружений и образцов военной техники ВСУ во время проведения антитеррористической операции/операции объединенных сил на Донбассе. Также агенты должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения украинской армии.

По данным СБУ, агенты российской спецслужбы пытались завербовать для выполнения задания разведчика одной из воинских частей.

Агентов задержали во время контролированной передачи "тайных" документов и попытки их перенаправления российским кураторам, пишет СБУ.

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Как сообщается, открыто уголовное дело по статье о госизмене (ч. 1 ст. 111).

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс сбу фсб шпион агент контрразведка
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