СБУ: Контрразведка задержала агентов ФСБ, они пытались передать РФ тайные данные – фото

Контрразведка СБУ задержала двух украинских граждан, которые, по данным следствия, были агентами ФСБ и собирали "тайные сведения" о боеготовности и обеспечении ВСУ.

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В СБУ пишут, что агентам поставили задание получить секретные документы, в частности об эффективности новых вооружений и образцов военной техники ВСУ во время проведения антитеррористической операции/операции объединенных сил на Донбассе. Также агенты должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения украинской армии.

По данным СБУ, агенты российской спецслужбы пытались завербовать для выполнения задания разведчика одной из воинских частей.

Агентов задержали во время контролированной передачи "тайных" документов и попытки их перенаправления российским кураторам, пишет СБУ.

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Как сообщается, открыто уголовное дело по статье о госизмене (ч. 1 ст. 111).

5 февраля 2021-го сообщалось, что Контрразведка СБУ пресекла деятельность сети агентов ФСБ РФ из бывших спецназовцев украинской военной разведки.

9 февраля ОГП сообщал, что СБУ задержала в Харькове шпиона, который хотел передать РФ секретные научные данные по дронам.

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Марк Сировой

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