Кравчук: Мы с мировым сообществом поставим Россию в рамки международного права

Страна-оккупант РФ даже на законодательном уровне рассматривает Украину как некую свою губернию и не признаёт ее отдельным государством, а потому от Кремля можно ждать любого типа агрессии. Такие соображения изложил на канале Дом первый президент Леонид Кравчук, добавив, что Украина и мир "поставят Россию в рамки".

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Глава делегации украинских переговорщиков по Донбассу на "минской" площадке подчеркивает: украинцы должны быть готов ко всему.

"Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России". То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят Украину как некую подчиненную территорию. Не знаю, может, как губернию", – сказал Кравчук.

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Он заявил, что Россия может пойти на новый уровень агрессии, "и мы не можем утверждать: нет, этого не будет. Все может быть".

Кравчук уверен, что Украина готовится к любым сценариям с таким соседом, и Россия, если что, "встретит сопротивление очень жесткое, и не только от Украины".

"Мировое сообщество, о чем заявляли многие страны и США в частности, не позволит России вести себя так, как она действовала до сих пор. Мы поставим Россию в рамки международного права", – резюмировал он.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических образований ДНР/ЛНР.

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Евгений Пилипенко

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