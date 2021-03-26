Кравчук: Мы с мировым сообществом поставим Россию в рамки международного права
Страна-оккупант РФ даже на законодательном уровне рассматривает Украину как некую свою губернию и не признаёт ее отдельным государством, а потому от Кремля можно ждать любого типа агрессии. Такие соображения изложил на канале Дом первый президент Леонид Кравчук, добавив, что Украина и мир "поставят Россию в рамки".
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Глава делегации украинских переговорщиков по Донбассу на "минской" площадке подчеркивает: украинцы должны быть готов ко всему.
"Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России". То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят Украину как некую подчиненную территорию. Не знаю, может, как губернию", – сказал Кравчук.
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Он заявил, что Россия может пойти на новый уровень агрессии, "и мы не можем утверждать: нет, этого не будет. Все может быть".
Кравчук уверен, что Украина готовится к любым сценариям с таким соседом, и Россия, если что, "встретит сопротивление очень жесткое, и не только от Украины".
"Мировое сообщество, о чем заявляли многие страны и США в частности, не позволит России вести себя так, как она действовала до сих пор. Мы поставим Россию в рамки международного права", – резюмировал он.
- Ранее Кравчук призвал не надеяться, что Россия станет лучше, а заявил четко: "Мы должны научиться защищать Украину".
- По его словам, президент Зеленский думал, что сможет договориться о мире с РФ, но в процессе увидел, что это невозможно.
- Он уверен, что с Россией на Донбассе нужно "на выстрел отвечать выстрелом, или нас сочтут слабыми".
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