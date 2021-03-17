"Россия покупает Европу". Кравчук поддержал присоединение США к нормандскому формату
Присоединение США к нормандскому формату укрепит позицию Украины, поскольку Россия не прислушивается к мнению лидеров европейских стран. Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Леонид Кравчук в интервью Радио Свобода.
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"Я не хочу обижать Европу, но Россия Европу не слушает. Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров ... Россия покупает Европу. И я думаю, что наличие в данном случае США в формате укрепит позвоночник этой организации и Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, мощных стран мира и что с ней нужно считаться", – сказал Кравчук.
Как отметил первый президент, несмотря на то, что для расширения переговорного процесса, требуется согласие всех участников, у России нет оснований для отказа США.
"Надо аргумент. В чем претензии к США? Россия может быть, а Соединенные Штаты не могут? Главное, чтобы этот вопрос поставили в повестку дня и начали обсуждать. Я за то, чтобы США присутствовали", – сказал глава украинской делегации с ТКГ.
Кравчук напомнил о переговорах по урегулированию вооруженного конфликта России и Украины в Женеве 17 апреля 2014 года, в которых принимали участие глава МИД Украины, в то время госсекретарь США Джон Керри, высокий представитель ЕС Кэтрин Эштон и глава МИД РФ. Тогда, в частности, договорились о привлечении к работе на Донбассе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Если начиналось с участием США, то можно и продолжить", – сказал Кравчук.
- 1 февраля, стало известно, что президент Владимир Зеленский хотел бы привлечь к нормандскому формату президента США Джо Байдена.
- 2 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что привлечь США к переговорам об урегулировании конфликта на Донбассе между Украиной, Германией, Францией и Россией в нормандском формате можно только с согласия всех участников, а Россия вряд ли согласится.
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