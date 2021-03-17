UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Россия покупает Европу". Кравчук поддержал присоединение США к нормандскому формату

17.03.2021, 23:59
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Присоединение США к нормандскому формату укрепит позицию Украины, поскольку Россия не прислушивается к мнению лидеров европейских стран. Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Леонид Кравчук в интервью Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я не хочу обижать Европу, но Россия Европу не слушает. Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров ... Россия покупает Европу. И я думаю, что наличие в данном случае США в формате укрепит позвоночник этой организации и Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, мощных стран мира и что с ней нужно считаться", – сказал Кравчук.

СПРАВКА. Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер сейчас председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG и член правления Газпрома, а также личный друг президента РФ Владимира Путина.

Как отметил первый президент, несмотря на то, что для расширения переговорного процесса, требуется согласие всех участников, у России нет оснований для отказа США.

"Надо аргумент. В чем претензии к США? Россия может быть, а Соединенные Штаты не могут? Главное, чтобы этот вопрос поставили в повестку дня и начали обсуждать. Я за то, чтобы США присутствовали", – сказал глава украинской делегации с ТКГ.

Кравчук напомнил о переговорах по урегулированию вооруженного конфликта России и Украины в Женеве 17 апреля 2014 года, в которых принимали участие глава МИД Украины, в то время госсекретарь США Джон Керри, высокий представитель ЕС Кэтрин Эштон и глава МИД РФ. Тогда, в частности, договорились о привлечении к работе на Донбассе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Если начиналось с участием США, то можно и продолжить", – сказал Кравчук.

СПРАВКА. Первая встреча в нормандском формате состоялась 6 июня 2014-го, тогда во французском Бенувиле встретились Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель. Формат получил название от региона Нормандия, где находится город Бенувиль.

Читайте также: Ермак: США могут сыграть ключевую роль в завершении войны на Донбассе

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Леонид Кравчук Донбасс нормандский формат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 