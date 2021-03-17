"Россия покупает Европу". Кравчук поддержал присоединение США к нормандскому формату

Присоединение США к нормандскому формату укрепит позицию Украины, поскольку Россия не прислушивается к мнению лидеров европейских стран. Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Леонид Кравчук в интервью Радио Свобода.

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"Я не хочу обижать Европу, но Россия Европу не слушает. Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров ... Россия покупает Европу. И я думаю, что наличие в данном случае США в формате укрепит позвоночник этой организации и Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, мощных стран мира и что с ней нужно считаться", – сказал Кравчук.

СПРАВКА. Бывший федеральный канцлер ФРГ Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер сейчас председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG и член правления Газпрома, а также личный друг президента РФ Владимира Путина.

Как отметил первый президент, несмотря на то, что для расширения переговорного процесса, требуется согласие всех участников, у России нет оснований для отказа США.

"Надо аргумент. В чем претензии к США? Россия может быть, а Соединенные Штаты не могут? Главное, чтобы этот вопрос поставили в повестку дня и начали обсуждать. Я за то, чтобы США присутствовали", – сказал глава украинской делегации с ТКГ.

Кравчук напомнил о переговорах по урегулированию вооруженного конфликта России и Украины в Женеве 17 апреля 2014 года, в которых принимали участие глава МИД Украины, в то время госсекретарь США Джон Керри, высокий представитель ЕС Кэтрин Эштон и глава МИД РФ. Тогда, в частности, договорились о привлечении к работе на Донбассе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Если начиналось с участием США, то можно и продолжить", – сказал Кравчук.

СПРАВКА. Первая встреча в нормандском формате состоялась 6 июня 2014-го, тогда во французском Бенувиле встретились Владимир Путин, Франсуа Олланд и Первая встреча в нормандском формате состоялась 6 июня 2014-го, тогда во французском Бенувиле встретились Петр Порошенко Ангела Меркель . Формат получил название от региона Нормандия, где находится город Бенувиль.

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Наталия Медведева

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