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Российские оккупанты устроили обстрелы на Донбассе: погиб украинский военный

01.03.2021, 09:11
Российские оккупанты устроили обстрелы на Донбассе: погиб украинский военный - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

На Донбассе в результате обстрела российских оккупантов погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook штаб операции объединенных сил.

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Как отмечается, трагедия произошла 28 февраля неподалеку от населенного пункта Пищевик. Оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела погиб украинский воин.

Сообщается, что 28 февраля оккупанты также открывали огонь в районе Водяного, Широкино, Верхнеторецкого. Кроме того, пересек линию разграничения дрон боевиков, его подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Украинские военные открывали ответный огонь, передает штаб ООС.

С начала суток 1 марта оккупанты снова нарушили режим прекращения огня у Павлополя. Защитники Украины снова стреляли в ответ. 

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Марк Сировой
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