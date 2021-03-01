Российские оккупанты устроили обстрелы на Донбассе: погиб украинский военный
На Донбассе в результате обстрела российских оккупантов погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook штаб операции объединенных сил.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, трагедия произошла 28 февраля неподалеку от населенного пункта Пищевик. Оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела погиб украинский воин.
Сообщается, что 28 февраля оккупанты также открывали огонь в районе Водяного, Широкино, Верхнеторецкого. Кроме того, пересек линию разграничения дрон боевиков, его подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
Украинские военные открывали ответный огонь, передает штаб ООС.
С начала суток 1 марта оккупанты снова нарушили режим прекращения огня у Павлополя. Защитники Украины снова стреляли в ответ.
- 14 февраля 2021 года спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович заявил, что обострение ситуации на Донбассе "практически неизбежно".
- В феврале 2021-го глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что с Россией невозможно договориться по Донбассу. По его словам, это уже увидел и президент Владимир Зеленский.
Читайте также: "Чем нас еще можно напугать?" Данилов не боится ответа Путина на санкции против Медведчука
Комментарии