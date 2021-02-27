"Чем нас еще можно напугать?" Данилов не боится ответа Путина на санкции против Медведчука

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что не боится вероятных ответных действий президента РФ Владимира Путина на санкции против его кума и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

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Журналист спросил у Данилова, не остерегается ли он ответных действий Путина на санкции против Медведчука.

"То, что делает этот господин (Путин, – ред.) с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей. Чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны почти. Да, она не объявлена, но фактически продолжается с 2014 года. Что он еще может нам сделать?" – сказал секретарь СНБО.

Он также сказал, что украинцы – не россияне.

"Если кто-то считает, что нас можно захватить, как-то унизить…У нас генетическая воля к свободе. Мы не единожды это доказывали. При необходимости докажем еще раз", – добавил Данилов.

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Марк Сировой

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