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"Чем нас еще можно напугать?" Данилов не боится ответа Путина на санкции против Медведчука

27.02.2021, 09:11
Алексей Данилов (скриншот видео Shuster online, YouTube)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что не боится вероятных ответных действий президента РФ Владимира Путина на санкции против его кума и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

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Журналист спросил у Данилова, не остерегается ли он ответных действий Путина на санкции против Медведчука.

"То, что делает этот господин (Путин, – ред.) с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей. Чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны почти. Да, она не объявлена, но фактически продолжается с 2014 года. Что он еще может нам сделать?" – сказал секретарь СНБО.

Он также сказал, что украинцы – не россияне.

"Если кто-то считает, что нас можно захватить, как-то унизить…У нас генетическая воля к свободе. Мы не единожды это доказывали. При необходимости докажем еще раз", – добавил Данилов.

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Марк Сировой
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санкции владимир путин снбо виктор медведчук Алексей Данилов
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