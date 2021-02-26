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Новый телеканал Медведчука тоже могут закрыть – Данилов

26.02.2021, 20:28
Новый телеканал Медведчука тоже могут закрыть – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: LIGA.net)

Если какой-либо телеканал нарушит действующее законодательство и будет работать в пользу иностранного государства, тогда он попадет под санкции. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, отвечая на вопрос о возможном введении санкций против нового проекта сотрудников запрещенных каналов пула Медведчука.

"Я подчеркиваю, мы работаем только с фактами. Если это произойдет... у нас демократическая страна. Если канал – новый, старый, или какой-то другой – будет нарушать украинское законодательство, если он будет работать в пользу иностранного государства, тогда он незамедлительно будет попадать под санкции Аппарата нацбезопасности и обороны для заслушивания на заседании СНБО", – сказал Данилов.

Отвечая на вопрос, рассматривался ли вопрос львовского Первого независимого, на базе которого создают новый канал Медведчука, на сегодняшнем заседании, секретарь СНБО ответил отрицательно.

Комментируя информацию о том, что этот канал сегодня заблокировали на спутнике, Данилов назвал это "хозяйственными делами людей, которые этим занимаются". 

  • 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и владельца телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. В тот же день каналы прекратили свое вещание на телевидении. Детали – тут.
  • 18 февраля сотрудники телеканалов Zik, NewsOne и 112 Украина, объединенных в медиахолдинг Новости зарегистрировали новую компанию с одноименным названием – ООО "Медиахолдинг Новости" с уставным капиталом 100 грн.
  • 25 февраля стало известно, что сотрудники телеканалов Zik, NewsOne и 112 Украина, попавших под санкции в начале февраля, создают свой канал на базе львовского Первого независимого. 
Наталия Медведева
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санкции виктор медведчук Алексей Данилов первый независимый
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