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Расследователи заявили о доказательствах переброски войск РФ к границам Украины: видео

03.04.2021, 22:23
Расследователи заявили о доказательствах переброски войск РФ к границам Украины: видео - Фото
Скриншот с видео

Независимая группа российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о новых доказательства переброски российской военной техники к украинским границам.

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Расследователи опубликовали два видео из Twitter, которые были сняты 1 и 2 апреля.

На обоих видео запечатлены тяжеловозы, которые буксуют гаубицы "Мста-Б". На втором видео у грузовика закрыта часть номера, которая указывает на принадлежность к военному округу.

По данным CIT, оба ролика сняты в районе Ростова-на-Дону на трассе М4, которая проходит недалеко от украинско-российской границы.

"Хотя мы не знаем пункты их назначения, стоит вспомнить, что не так давно на видео из Воронежа попала колонна с кодом 76 на номерах — этот код относится к Центральному военному округу, который вообще не граничит с Украиной", – сказано в публикации CIT.

Также расследователи опубликовали ссылки на несколько недавних фото- и видеоматериалов с движением эшелонов с военной техникой, снятых в Новосибирске, Тюмени и Красноуфимске (Свердловская область).

"Это позволяет предположить, что на границу с Украиной продолжают перебрасывать не только части из граничащих с ней Западного и Южного, но и как минимум из Центрального военного округа", – пишут в CIT.

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Вадим Ребрина
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