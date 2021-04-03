Расследователи заявили о доказательствах переброски войск РФ к границам Украины: видео
Независимая группа российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о новых доказательства переброски российской военной техники к украинским границам.
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Расследователи опубликовали два видео из Twitter, которые были сняты 1 и 2 апреля.
Ростовская обл, 01.04.2021 pic.twitter.com/i9PgC3W1yE— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 1, 2021
Аксай, Ростовская обл, 02.04.2021— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 3, 2021
... номера заклеены pic.twitter.com/vhk7LQyUPs
На обоих видео запечатлены тяжеловозы, которые буксуют гаубицы "Мста-Б". На втором видео у грузовика закрыта часть номера, которая указывает на принадлежность к военному округу.
По данным CIT, оба ролика сняты в районе Ростова-на-Дону на трассе М4, которая проходит недалеко от украинско-российской границы.
"Хотя мы не знаем пункты их назначения, стоит вспомнить, что не так давно на видео из Воронежа попала колонна с кодом 76 на номерах — этот код относится к Центральному военному округу, который вообще не граничит с Украиной", – сказано в публикации CIT.
Также расследователи опубликовали ссылки на несколько недавних фото- и видеоматериалов с движением эшелонов с военной техникой, снятых в Новосибирске, Тюмени и Красноуфимске (Свердловская область).
"Это позволяет предположить, что на границу с Украиной продолжают перебрасывать не только части из граничащих с ней Западного и Южного, но и как минимум из Центрального военного округа", – пишут в CIT.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения. США также привели в максимальную готовность свои войска в Европе, сообщали американские СМИ.
- 31 марта глава штабов США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с главами генеральных штабов Украины и России. В тот же день глава Госдеп США Энтони Блинкен обсудил вопросы безопасности с Кулебой.
- 1 апреля глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Андреем Тараном заявил, что США не оставят Украину и не допустят агрессии России.
- 2 апреля президент США Джо Байден и президент Владимир Зеленский поговорили по телефону. США не оставят Украину наедине с агрессором, подвел итоги разговора украинский президент.
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