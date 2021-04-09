Опубликован разговор боевиков с куратором из РФ: "Нашим нужна война — они ее получат"

Издание УНИАН опубликовало запись перехваченных контрразведкой переговоров боевиков террористической организации ДНР с российскими кураторами.

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Во время разговора некий "Ростов", по информации издания, кадровый военный РФ, заставлял боевика ударить по своим, чтобы представить это как действия украинских военных для оправдания начала горячей фазы конфликта.

"Ростов" передал боевику по имени Чепишко А.В. координаты для обстрела.

"Так это же наши!" – говорит Чепишко. "Так тебе не насрать — наши, не наши? Приказ есть — выполняй!" – отвечает "Ростов". "Первая цель — это "Варяг", – продолжает Чепишко. "Та мне по...й, кто. Приказ выполняй! ...Они – мясо. Или ты хочешь на их место? Нашим нужна война — они ее получат. А наши, которые на "ленте" (граница между РФ и оккупированными территориями Донбасса, – ред.) наконец-то смогут полноценно зайти", – ответил россиянин.

В ответ на то, что "парней жалко", он сказал: "Жалко в пчелки. На укропов спишем. Потом разберемся с их семьями. Главное начать активную стадию. На войну спишем".

Вадим Ребрина

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